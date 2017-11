Clap de fin pour le comité du Limousin de cyclisme - Dans les pages du « POPULAIRE du CENTRE » , sous la plume de Xavier Georges , Jean-Serge Grand, le président du comité du Limousin s’exprime sur la dernière assemblée générale qu’il vient de tenir - (Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)

BRAVO LA FRANCE - COUPE DU MONDE LA FRANCE EST 2ème 󾓧 La 1ère manche de la Coupe du Monde sur Piste se dispute actuellement à Pruszkov, en Pologne. L'Équipe de France de Vitesse, composée de Quentin LAFARGUE (Girondins de Bordeaux), Benjamin EDELIN (US Créteil), Melveen LANDERNEAU (Team 94), Sébastien VIGIER (US Créteil) s'est classée 2ème, derrière les Pays-Bas, et devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne.... - (Alain CELERIER - Girondins de Bordeaux Cyclisme)