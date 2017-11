Comité Cycliste Indre Et Loire 37

CYCLOCROSS - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL A YZEURES-SUR-CREUSE - DIMANCHE 19 NOVEMBRE Posted: 12 Nov 2017 11:38 AM PST Organisation : UV Descartes DOSSARDS : 9H POUR LES ECOLES DE CYCLISME 12H POUR LES MINIMES ET DAMES MINIMES-CADETTES 12H30 POUR LES CADETS 13H15 POUR LES PC ET DAMES JUNIORS-SENIORS 14H30 POUR LES JUNIORS-SENIORS DEPARTS : 10H POUR LES ECOLES DE CYCLISME 5 minutes pour les Pré-licenciés 7 minutes pour les Poussins 10 minutes pour les Pupilles 15 minutes pour les Benjamins 13H POUR LES MINIMES ET DAMES MINIMES-CADETTES (20 minutes) 13H30 POUR LES CADETS (30 minutes) 14H15 POUR LES PC ET DAMES JUNIORS-SENIORS (40 minutes) 15H30 POUR LES JUNIORS (40 minutes) ET SENIORS (50 minutes) INSCRIPTIONS OBLIGATOIREMENT PAR INTERNET AVANT JEUDI 20H !!!! Christian Teyssier, président de la Commission départementale de Cyclocross précise : Qu'obligatoirement les dames minimes-cadettes courront avec les minimes sur 20 minutes. Il n'y aura qu'un seul titre départemental Minimes/Cadettes. Qu'obligatoirement les dames juniors-séniors courront avec les PC sur 40 minutes. Il n'y aura qu'un seul titre départemental juniors-séniors. Championnat ouvert aux coureurs des autres départements. Cependant, les coureurs des départements extérieurs s'élanceront derrière ceux de l'Indre-et-Loire. Les VTT partiront aussi derrière les coureurs en vélo de cyclocross. Lieu : Parc de la Baignade, Yzeures-sur-Creuse.