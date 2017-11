FORMATION PSC1 ET RECYCLAGE SECOURISTE Posted: 09 Nov 2017 08:56 AM PST Monsieur Claude LE PEN, président de la commission sécurité de notre comité, vous informe :



Une formation PSC1 aura lieu le samedi 13 janvier 2018 , de 9h00 à 18h00, salle M. BOIS (RDC) à la Maison des sports de Touraine.



Le coût de cette formation est de 55 EUR par personne.



Afin d'organiser au mieux cette formation, nous vous demandons de bien

vouloir nous fournir les informations suivantes des candidats :



- NON / PRENOM / DATE ET LIEU DE NAISSANCE



et d'envoyer votre règlement avant le 15 décembre 2017.



Rappel : Obligation du PSC1 pour les nouveaux diplômés fédéraux.



Il vous informe également que :



Le recyclage stage secouriste avec moniteur aura lieu le samedi 27 janvier 2018 , de 8h30 à 12h30, salle M.BOIS (RDC) à la Maison des sports de Touraine.





Cette formation est gratuite et fortement conseillée à tous les secouristes.



Merci de diffuser dans vos clubs et nous confirmer les personnes présentes.