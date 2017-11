SENIORS. 1. Loïc Forestier (Toucy) 51' 32" ; 2. D. Gazut (UV Aube) à 16" ; 3. M. Urbain (Toucy) à 1' 06" ; 4. J. De Jonckheere (VS Chartrain) à 1' 18" ; 5. G. Paris (TAC) à 1' 40" ; 6. L. Mathiot (AC Saltusien) à 2' 35" ; 7. D. De Las Cuevas (UVCA Troyes) à 2' 44" ; 8. A. Branger (Toucy) à 3' 25" ; 9. J. Daguin (Ciclo) à 4' ; 10. C. Tillier (Toucy) mt ; 11. C. Farama Robin (UV Aube) à un tour ; 12. V. Guenin (Ciclo) mt ; 3. J. Courtois (PAC Avallon) mt ; 14. B. Garlan (Ciclo) mt ; 15. C. Cormerois (ASPTT Auxerre) mt ; 16. M. Da Fonseca (Ciclo) mt ; 17. G. Courtois (PAC) à deux tours ; 18. L.Carreau (Stade Auxerrois) mt ; 19. A. Goulier (ASPTT Troyes) à trois tours ; 20. G. Bezout (PAC) mt ; 21. G. Beaudouin (Pont\Yonne) mt.