Vincent Limoges (VS Chartres) a remporté la course haut la main dans la catégorie des seniors après avoir parcouru les 6 tours du circuit de 2,1 kilomètres. Yoann Rigoulay s'est classé deuxième à 18 secondes tandis que Ludovic Renard arrive en troisième position. Dans des conditions rendues difficiles par la pluie et le vent, les coureurs ont souffert dans la plaine vovéenne. Le Dreux CC s'est distingué dans les petites catégories, l'ES Auneau en a fait de même chez les cadets avec Lucas Gohon, 3e de la course mais champion du 28.

les résultats

Poussins : 1. Noam Grzybowski (Dreux CC) ; 2. Louna Poirier (Dreux CC) ; 3. Manon Maréchal (Dreux CC).

Pupilles : 1. Mattis Noël (Dreux CC) ; 2. Tom Destouches (VS Chartres), 3. Enzo Maréchal (Dreux CC).

Benjamins : 1. Léo Schmitt (VS Chartres) ; 2. Antoine Ferdinand (CS Mainvilliers) ; 3. Mathéo Noël (Dreux CC).

Minimes : 1. Aurélien Benoist (Guidon Chalettois) ; 2. Quentin Du Mouza (US St-Pierre-des-Corps) ; 3. Champion Eure-et-Loir, Maël Montes (US Nogentaise) ; 4. et 2 e du 28, Valentin Asse (Dreux CC)… 6. et 3 e du 28, Hugo Febreau (US Nogentaise).

Cadets et féminines : 1. Théo Moreau (Sud-de-l'Eure) ; 2. Julien Lemoine (VC Controis) ; 3 e et champion d'Eure-et-Loir, Lucas Gohon (ES Auneau) ; 4 e et 2 e du 28 Yohann Dautriche (ES Auneau) ; 5 e et 3 e du 28, Emilien Cabart (ES Auneau).