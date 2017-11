2016 - Yannick MARTINEZ - Anais LABARRE 2016 - Yannick MARTINEZ - Anais LABARRE

Cyclo-cross - Village médiéval, à l'orée de la forêt de Tronçais - Ainay-le-Château (03),organisé par AUMANCE TRONCAIS CYCLISME - Speaker Guy PAGE - Victoires : En Seniors, Yannick MARTINEZ ( DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM) devant Damien GAZUT (UV Aube) et Florian MARTIN (ROMYA) - en Juniors, Quentin BOSTVIRONNOIS (SUD-OUEST CYCLISME FORMATION) - En Cadets, Lenny MARTINEZ ( Club Cycliste Varennes-Vauzelles) - En Minimes, Sam LAMOULINE (E. C. CLERMONT-FERRAND) + tous les classements - (Ghislaine GUILLAUMIN - Jacky BALLAND - Guy PAGE)

Article et photos à venir...