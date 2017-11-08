Challenge des sous-bois à Liffré (35) : SENIORS/ ESPOIRS 1 DEROUIN Maxime US VERN CYCLISME Espoir - JUNIORS 1 CHEVILLARD Allan US VERN CYCLISME - DAMES:JUNIORS/SENIORS 1 MELAYE Pauline ASPTT RENNES CYCLISME +classement du challenge des sous bois après 4 épreuve + photos de René VIGNAIS - (Jean-Claude HOCHET - Louis MEILLERAY - Vélo Ouest - René VIGNAIS)

René Vignais est avec Clément Bommé et Maxime Derouint
Bonjour
Veuillez trouver ci-joint le classement du challenge des sous bois après 4 épreuves.
Cordialement
Jean-Claude Hochet
Classement Challenge des sous bois
Challenge des sous-bois:
SENIORS/ ESPOIRS
1 DEROUIN Maxime US VERN CYCLISME Espoir
2 BOMME Clement VC PAYS DE LOUDEAC
3 CHEVALIER Maxime VC PAYS DE LOUDEAC Espoir
4 FILLAUT Miguel TEAM SPRINT ENERGY
5 PATOUX Cyrille VC PAYS DE LOUDEAC
6 JOSSO Antoine REDON OC Espoir
7 VEZIE Valentin VC DINANNAIS Espoir
8 FAUVEL Thibault TEAM SPRINT ENERGY
9 CHATELAIS Damien US VERN CYCLISME
10 MALAQUIN Amaury VTT VALLEE DU BOEL Espoir
11 BOUVIER Vincent TEAM SPRINT ENERGY
12 MOQUET Corentin OC CYCL.CESSONNAIS Espoir
13 LOIZEAU Stephane ASPTT RENNES CYCLISME
14 VAULEON Aurelien TEAM SPRINT ENERGY
15 POIRIER Fabrice CC VITREEN Espoir
16 ROCHEDY Romain CC RENNAIS
17 SCHOENTGEN Clement CC RENNAIS
18 CADIEU Jerome CYCLEBOX
19 HAIE Julien CYCLEBOX
20 BASSIN Julien REDON OC Espoir
21 MOQUET Clement OC CYCL.CESSONNAIS
22 FRIN Antoine CC RENNAIS
23 DE RATULD Marc CYCLEBOX
24 PAVOINE Stephane EC PAYS GUICHEN
25 OSMONT Mathieu UC ALENCON DAMIGNY
26 COULANGE Florian TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE
27 ROZE Corentin CC VITREEN Espoir
28 PANNETIER Lucas US VERN CYCLISME
29 MAUDOUIT Olivier ASPTT RENNES CYCLISME
30 JOSSO Kevin REDON OC Espoir
31 JAMIN Philippe ASPTT RENNES CYCLISME
32 ORRIERE Niki CC VITREEN
33 BOUVIER Antoine AS VALEO
34 NEVEUX Judicael CC LIFFRE
35 ANTHEAUME Marc COC FOUGERAIS
36 HOGUET Guillaume CC RENNAIS Espoir
37 FAISANT Evan CC LIFFRE Espoir
38 JAY Sebastian EC PAYS GUICHEN Espoir
JUNIORS
1 CHEVILLARD Allan US VERN CYCLISME
2 ROBERT Alexis VC PAYS DE LOUDEAC
3 LAUMONIER Arthur CC VITREEN
4 LOREAU Vincent US VERN CYCLISME
5 GICQUEL Felicien REDON OC
6 FOUREAU Simon COC FOUGERAIS
7 PETIT Josselin COC FOUGERAIS
8 PIOT Julien CC VITREEN
9 LETILLY Kilian US PONTCHATELAINE
10 FORTIN Yohann CC VITREEN
DAMES:JUNIORS/SENIORS
1 MELAYE Pauline ASPTT RENNES CYCLISME
2 LE MOUEL Celia VC SAINT MALO
3 PIEDNOIR Betty US VERN CYCLISME
4 EON Marine CC LIFFRE
5 GEFFROY Justine CC LIFFRE
6 CHAUVEL Marianne CC VITREEN
7 GUILLARD Julianne US VERN CYCLISME
8 COUPE Romane US VERN CYCLISME
9 GUILLARD Lalie US VERN CYCLISME
CADETS
1 JOSSO Theo REDON OC
2 CORDELIER Matthieu OC CYCL.CESSONNAIS
3 LAUMONIER Raphaël CC VITREEN
4 FAISANT Mael CC LIFFRE
5 CRUBLET Brice US VERN CYCLISME
6 SOULABAILLE Dimitri VC PAYS DE LOUDEAC
7 MAURICE Louis VTT PAYS DE VILAINE
8 FORTIN Romain CC VITREEN
9 RADIER Julien CC LIFFRE
10 CHAUVEL Alexandre CC VITREEN
11 GAUDIN Mathieu VTT VALLEE DU BOËL
12 BOSQUET Ewen VCS BETTONNAIS
13 GLON Gaelig US LA GACILLY CYCL.
14 JOUAULT Axel CC VITREEN
15 GLOUX Swann US VERN CYCLISME
16 BOSCHER Joris CC LIFFRE
17 PAILLARD Baptiste CC VITREEN
18 LOUVEL Noah COC FOUGERAIS
19 BRINDEJONC Thibaud AS ROMILLE CYCLISME
20 COLLET Maxence REDON OC
21 ROUILLE Hugo US VERN CYCLISME
22 TERTRAIS Axelle KER BARRES VTT
23 GEFFROY Pierre Alain US VERN CYCLISME
24 PAVOINE Julien EC PAYS GUICHEN
25 GABLIN Louison CC VITREEN
26 LEGROS Florian US VERN CYCLISME
MINIMES
1 LAURENSOT Edgar OC CYCL.CESSONNAIS
2 ORRIERE Martin CC VITREEN
3 BLOT Hugo CC VITREEN
4 MARAIS Martin CC VITREEN
5 CHOBLET Pierre US VERN CYCLISME
6 GLOUX Fantin US VERN CYCLISME
7 SAUVEE Adrien CC LIFFRE
8 RENAUDIN Antoine CC VITREEN
9 BOUVIER Edwin KER BARRES VTT
10 RAISON Brieuc US CHATEAUGIRON
11 PAILLARD Axel CC VITREEN
12 MAURICE Paul VTT PAYS DE VILAINE
13 BOSCHER Lilian CC LIFFRE
14 TITECA BEAUPORT Noha CC LIFFRE
15 GELIN Mathieu CC LIFFRE
16 COUREAU Augustin CC VITREEN
17 GAUTRAIN Sacha OC CYCL.CESSONNAIS
18 DARGENT Adrien CYCLO CLUB ERNEEN
19 LONCLE Matteo CC VITREEN
BENJAMINS
1 CORDELIER Pierre OC CYCL.CESSONNAIS
2 CHEDALEUX Nolan REDON OC
3 ROBERT Enzo VC PAYS DE LOUDEAC
4 NICOLAS Arthur CC LIFFRE
5 CHERRUAULT Joan US CHATEAUGIRON
6 TERTRAIS Johanne KER BARRES VTT
7 JOUAULT Ambre CC VITREEN
8 NICOLAS Tugdual CC LIFFRE
9 COUREAU Luc CC VITREEN
10 PAILLARD Yann CC VITREEN
11 SUIGNARD Jakez CC VITREEN
12 RENAUDIN Alexis CC VITREEN
13 HEULOT Leny CYCLO CLUB ERNEEN
14 FERREIRA Jordan COC FOUGERAIS
15 RENAUDIN Pierre CC VITREEN
16 AGUILLON Penelope CC LIFFRE
17 PAJOT Baptiste US CHATEAUGIRON
18 DARGENT Alicia CYCLO CLUB ERNEEN
PUPILLES
1 DEJOUR Nicolas OC CYCL.CESSONNAIS
2 REDONDO Ruben CC LIFFRE
3 CHENEVIERE Ethan BMX PAYS DE VITRE
4 MAURICE Jules VTT PAYS DE VILAINE
5 JEANNES Arthur CC LIFFRE
6 GAUTIER Maxence CC LIFFRE
POUSSINS
1 MARIE Guillaume UC DU MORTANAIS
2 BRIEND Youna REDON OC
3 MENARD Charlotte CC LIFFRE
4 RENAUDIN Marie CC VITREEN
5 DARGENT Mylan CYCLO CLUB ERNEEN
6 PEDRON Solal US CHATEAUGIRON
7 HEULOT Ylan CYCLO CLUB ERNEEN
8 CHEDALEUX Alana REDON OC
Remerciements à Jean-Claude Hochet.