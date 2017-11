L'actu féminine du 13 novembre 2017 - L'Orica-Scott confirme son effectif 2018 avec Van Vleuten, Spratt, Elvin et D'Hoore; Hannes et Verschelden aux Pays-Bas; une nouvelle équipe au Mexique. +  Aller plus loin :      L'actu féminine du 7 novembre

LES FILLES ET LES PRUNES ! - LES FILLES COURENT POUR DES PRUNES .....​ Il est maintenant bien connu que les féminines des GIRONDINS de BORDEAUX sont des abonnées des podiums, mais leur mise à l'honneur, hier, par l'Hyper AUCHAN Bordeaux-Lac et par les Pruneaux d'Agen ROUCADIL, n'est pas habituelle. Claire-Lise COMPARAT - Pascale JEULAND-TRANCHANT - Soline LAMBOLEY - Cindy POURTIER et Aurore VERHOEVEN ont été intronisées dans l'ordre de la CONFRÉRIE DU PRUNEAU D'AGEN" (un fruit régional, délicieux et très recommandé pour les gens actifs et les sportifs). - (Alain CELERIER - Girondins de Bordeaux Cyclisme)