L'actu féminine du 17 novembre 2017 - Le 947 Cycle Challenge dimanche avec Moolman, Barnes, Cecchini, Worrack et Heine; Claudia Cretti est remontée sur un vélo; la SC Michela Fanini signe Marturano + Aller plus loin : L'actu féminine du 7 novembre - (Franck Fruch - Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)

Interview de Loana Lecomte : Loana Lecomte du team Look-Beaumes- de-Venise revient sur sa saison 2017 et évoque son avenir. - vec quelles ambitions es-tu venue sur le Roc d'Azur ? Pour me faire plaisir, c'est la fête du vélo et aussi pour faire du mieux possible. Quand est-ce que tu es venue sur le Roc d'Azur pour la première fois ?...