La Coupe de France Dames 2018 dévoilée

La Coupe de France Dames 2018 a été dévoilée par la FFC avec seulement six épreuves au programme et aucune course par étapes.

Picto-Charentaise — La razzia du VC Morteau Tour de Charente-Maritime — Shara Gillow facile Tour de Charente-Maritime # 1 Classique des Pyrénées — Muzic et le VCMM sur leur lancée Classic Vienne Poitou-Charentes — La FDJ sans partage Prix de Nogent-L'Abbesse — Séverine Eraud de nouveau GP de Trévé — Audrey reine de Bretagne GP Fémin'Ain d'Izernore — Marion Sicot en spécialiste Tour de Gironde — Maëlle Grossetête à sa main Prix de Mont Pujols — Jade Wiel s'affirme Grand-Prix de Chambéry — Anabelle Dreville en solo

