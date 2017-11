Le calendrier cyclo 2018 (au 6/11) - Les dates des épreuves du Grand Trophée et des Marmottes sont sorties, elles viennent enrichir le calendrier cyclo 2018 qui commence à frôler les 101 rendez-vous

CYCLOCROSS - CHATEAU-RENAULT (37) - SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 - Organisation : Team Renaudin Cyclisme DOSSARDS : 12H30 POUR LES MINIMES 13H00 POUR LES CADETS ET PC 13H00 POUR LES JUNIORS ET SENIORS DEPARTS : 13H30 POUR LES MINIMES (20 minutes) 14H00 POUR LES CADETS (30 minutes) 14H01 POUR LES PC (40 minutes) 15H30 POUR LES JUNIORS (40 minutes) ET SENIORS (50 minutes) Lieu : Parc de la Source (Direction Sonzay), Château-Renault. + résultats et photos 2016 - (Serge BRARD - La Nouvelle République - Comité d'Indre-et-Loire de Cyclisme)