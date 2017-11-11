Le cyclo-cross de Cours-les-Barres (Cher), organisé par l'AC Sancoins, a été remporté ce samedi par Loïc Forestier (VC Toucy) devant Yannick Martinez (Delko Marseille-Provence KTM) et Maxime Geffroy (VS Nivernais Morvan). - En juniors, Léo LAGOUTTE (VSC BEAUNE) - En cadets, Lenny MARTINEZ (CC VARENNES VAUZELLES) - En minimes Alexandre MARTINS ( EC BOURBONNIEN) + tous les classements - Speaker Guy PAGE -
(Nadine MARECHAL - Jacky BALLAND - Michel NOEL - Amicale Cycliste de SANCOINS - Isabelle MOREUX - Jean-Marc BARDI - Guy PAGE)
Article et photos en cours...
Classements :
Séniors et Espoirs
1 FORESTIER Loïc VC TOUCY 1 en 40'13''
2 MARTINEZ Yannick DELKO MARSEILLE-PROVENCE KTM Elite Professionnel
3 GEFFROY Maxime VS NIVERNAIS MORVAN 2
4 LESUEUR Ronan UC ORLEANS 3
5 LERASLE Thomas CC VARENNES VAUZELLES 3
6 FOUQUET Lucas AL LA CHAPELLE ST URSIN 3
7 MOUSSY Christophe U. COSNOISE SPORTIVE 3
8 MILLET Eric AC SANCOINS PCO 1 tour
9 GEOFFROY Benoit VC TOUCY 2
10 BLOT Philippe UC ORLEANS PC
11 MARECHAU Hervé AC SANCOINS PC
12 GEFFROY Pierre VS NIVERNAIS MORVAN PCO
13 LE HER Théo 4S ST SATUR 3
14 PASQUIER Fabien US BONNY 3
15 ROTROU Anthony CC VIERZONNAIS 2
16 CHOLLET Severin U. COSNOISE SPORTIVE 2
17 DURET Aymeric AC SANCOINS 3 2 tours
18 MOREAU Florent CC VARENNES VAUZELLES 3
19 BORDET Bastien CC VARENNES VAUZELLES PCO
20 BELIN Maxime UC RIVOISE PCO
21 DUCROUX Steeve CC VARENNES VAUZELLES 3
22 MAUDRY Thierry 4S ST SATUR PCO
23 FERAUD Ugo UBCC PC 4 tours
Juniors
1 LAGOUTTE Léo VSC BEAUNE Junior en 39'04''
2 JACQUIN Baptiste VC TOUCY Junior 01:36
3 CHARRETTE Valentin CC VARENNES VAUZELLES Junior 02:46
4 PLAISANT Lucas GUIDON CHALETTOIS Junior 1 tour
Abandon :
PRIERE Guillaume AL LA CHAPELLE ST URSIN Junior
Cadets et Dames
1 MARTINEZ Lenny CC VARENNES VAUZELLES CG1 en 31'52''
2 PERRIOT Nathys AL LA CHAPELLE ST URSIN CG2 00:38
3 MENGLIER William VC RIOMOIS CG2 02:03
4 LANGUMIER Quentin CC VARENNES VAUZELLES CG2 02:08
5 BACQ Mathys JGS NIVERNAISE CG1 03:23
6 BOURDIAUX Pierre JGS NIVERNAISE CG2 06:17
7 PHILIPPE Lucas JGS NIVERNAISE CG1 1 tour
8 DEVERCHERE Marie VC CHAROLLAIS DJ1 2 tours
9 DEVERCHERE Mylène VC CHAROLLAIS DC2
Abandon :
FOSSARD Sylvain AL LA CHAPELLE ST URSIN CG1
Poussins
1 TABU Adam US BONNY POG2 en 5'35''
2 SIGALAS Aziliz UBCC POF2
3 DUPONT AUTHELET Marissa AC SANCOINS POF2 1 tour
4 TOLLERON Auxence 4S ST SATUR POG1
5 DUCROUX Aaron CC VARENNES VAUZELLES POG2
6 LACOUR PARIS Steevan AC SANCOINS POG1
7 PICHON Lucas 4S ST SATUR POG1
8 BARDIOT Aëlys AC SANCOINS POF2 2 tours
Pupilles
1 HAWRYLAK Paul AL LA CHAPELLE ST URSIN PUG2 en 7'45''
2 KIPPERT Raphaël CYCLISME EN HAUT BERRY PUG1
3 MENGLIER Elyas US BONNY PUG2
4 AUBRY Mattéo AL LA CHAPELLE ST URSIN PUG2
5 DUPRE FAURE Rémi AVENIR CYCLISTE CUSSET PUG2
6 PICHON Geoffrey 4S ST SATUR PUG2
7 VANNIER Luis US BONNY PUG1
8 DELAUME Clément UBCC 44182150155 PUG1
9 BAVOUZET Ylan AC SANCOINS PUG2
10 FLORENTIN Julie AL LA CHAPELLE ST URSIN PUF2
11 PATRU Axel AC SANCOINS PUG2
12 TRUMEAU Jules UBCC 44182150126 PUG2
Benjamins
1 MARTIN Loïs CC VARENNES VAUZELLES BEG1 en 14'40''
2 AUROUX Florian JGS NIVERNAISE BEG2
3 GIRARD Maxime CC VARENNES VAUZELLES BEG1
4 COINE Flavien AC SANCOINS BEG2
5 SIGALAS Brewen UBCC BEG1
6 TABU Léane US BONNY BEF2
7 MELLOT Emilien US BONNY BEG2
8 WOLLENSACK Lise UBCC BEF2
9 SCHMITT Martin AL LA CHAPELLE ST URSIN BEG1
10 JOBINEAU Timothé AC SANCOINS BEG1
11 GIBBONS FIEVET Hugo CC VARENNES VAUZELLES BEG1
12 LANGUMIER Clémence CC VARENNES VAUZELLES BEF1
13 BENOIT Juline AC SANCOINS BEF2
14 MHUN Nell US BONNY BEF1
15 TOLLERON Dorian 4S ST SATUR BEG1
16 BEDU Leana US BONNY BEF1
17 GARNIER Arsène CC VARENNES VAUZELLES BEG1
18 HUMBLOT Anthony AC SANCOINS BEG2
19 BARDIOT Antonyn AC SANCOINS BEG1
Minimes
1 MARTINS Alexandre EC BOURBONNIEN MG2 en 20'40''
2 PERRIOT Célyan AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1 01:59
3 MERLIN Cyrian CC VARENNES VAUZELLES MG1
4 REVERDY Camille 4S ST SATUR 44180130044 MG2
5 DURET Thibaud AC SANCOINS MG1
6 BRUNET Rémy AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1
7 COULONDRE Gabriel UC MEHUNOISE MG2
8 SCHMITT Titouan AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1
9 BARDIOT Ayrton AC SANCOINS MG2
10 RIVIERE Morgan CC VARENNES VAUZELLES MG2
11 TASSIN Tim UBCC MG1
12 VANNIER Lola US BONNY MF1
13 DEMARIGNY Louis CC VARENNES VAUZELLES MG2 1 tour
14 AGOGUE MOREUX Théo 4S ST SATUR MG1
15 GUILLAUMIN Joé AC SANCOINS MG1
16 FERAUD Enzo UBCC MG1
17 DELAUME Lucas UBCC 44182150162 MG1
Pré-licenciés
1 CHARBONNIER GAUMONT Raphaël AL LA CHAPELLE ST URSIN PREG en 4'02''
2 GIBBONS FIEVET Robin CC VARENNES VAUZELLES PREG 00:20
3 DEVERCHERE Maximilien VC CHAROLLAIS PREG 00:30
Jacky BALLAND
e cyclo-cross de Cours-les-Barres (Cher), organisé par l'AC Sancoins, a été remporté ce samedi par Loïc Forestier (VC Toucy). Il a devancé Yannick Martinez (Delko Marseille-Provence KTM) et Maxime Geffroy (VS Nivernais Morvan).
Loïc Forestier se succède à lui-même au palmarès.
Classements :
Séniors et Espoirs
1 FORESTIER Loïc VC TOUCY 1 en 40'13''
2 MARTINEZ Yannick DELKO MARSEILLE-PROVENCE KTM Elite Professionnel
3 GEFFROY Maxime VS NIVERNAIS MORVAN 2
4 LESUEUR Ronan UC ORLEANS 3
5 LERASLE Thomas CC VARENNES VAUZELLES 3
6 FOUQUET Lucas AL LA CHAPELLE ST URSIN 3
7 MOUSSY Christophe U. COSNOISE SPORTIVE 3
8 MILLET Eric AC SANCOINS PCO 1 tour
9 GEOFFROY Benoit VC TOUCY 2
10 BLOT Philippe UC ORLEANS PC
11 MARECHAU Hervé AC SANCOINS PC
12 GEFFROY Pierre VS NIVERNAIS MORVAN PCO
13 LE HER Théo 4S ST SATUR 3
14 PASQUIER Fabien US BONNY 3
15 ROTROU Anthony CC VIERZONNAIS 2
16 CHOLLET Severin U. COSNOISE SPORTIVE 2
17 DURET Aymeric AC SANCOINS 3 2 tours
18 MOREAU Florent CC VARENNES VAUZELLES 3
19 BORDET Bastien CC VARENNES VAUZELLES PCO
20 BELIN Maxime UC RIVOISE PCO
21 DUCROUX Steeve CC VARENNES VAUZELLES 3
22 MAUDRY Thierry 4S ST SATUR PCO
23 FERAUD Ugo UBCC PC 4 tours
Juniors
1 LAGOUTTE Léo VSC BEAUNE Junior en 39'04''
2 JACQUIN Baptiste VC TOUCY Junior 01:36
3 CHARRETTE Valentin CC VARENNES VAUZELLES Junior 02:46
4 PLAISANT Lucas GUIDON CHALETTOIS Junior 1 tour
Abandon :
PRIERE Guillaume AL LA CHAPELLE ST URSIN Junior
Cadets et Dames
1 MARTINEZ Lenny CC VARENNES VAUZELLES CG1 en 31'52''
2 PERRIOT Nathys AL LA CHAPELLE ST URSIN CG2 00:38
3 MENGLIER William VC RIOMOIS CG2 02:03
4 LANGUMIER Quentin CC VARENNES VAUZELLES CG2 02:08
5 BACQ Mathys JGS NIVERNAISE CG1 03:23
6 BOURDIAUX Pierre JGS NIVERNAISE CG2 06:17
7 PHILIPPE Lucas JGS NIVERNAISE CG1 1 tour
8 DEVERCHERE Marie VC CHAROLLAIS DJ1 2 tours
9 DEVERCHERE Mylène VC CHAROLLAIS DC2
Abandon :
FOSSARD Sylvain AL LA CHAPELLE ST URSIN CG1
Poussins
1 TABU Adam US BONNY POG2 en 5'35''
2 SIGALAS Aziliz UBCC POF2
3 DUPONT AUTHELET Marissa AC SANCOINS POF2 1 tour
4 TOLLERON Auxence 4S ST SATUR POG1
5 DUCROUX Aaron CC VARENNES VAUZELLES POG2
6 LACOUR PARIS Steevan AC SANCOINS POG1
7 PICHON Lucas 4S ST SATUR POG1
8 BARDIOT Aëlys AC SANCOINS POF2 2 tours
Pupilles
1 HAWRYLAK Paul AL LA CHAPELLE ST URSIN PUG2 en 7'45''
2 KIPPERT Raphaël CYCLISME EN HAUT BERRY PUG1
3 MENGLIER Elyas US BONNY PUG2
4 AUBRY Mattéo AL LA CHAPELLE ST URSIN PUG2
5 DUPRE FAURE Rémi AVENIR CYCLISTE CUSSET PUG2
6 PICHON Geoffrey 4S ST SATUR PUG2
7 VANNIER Luis US BONNY PUG1
8 DELAUME Clément UBCC 44182150155 PUG1
9 BAVOUZET Ylan AC SANCOINS PUG2
10 FLORENTIN Julie AL LA CHAPELLE ST URSIN PUF2
11 PATRU Axel AC SANCOINS PUG2
12 TRUMEAU Jules UBCC 44182150126 PUG2
Benjamins
1 MARTIN Loïs CC VARENNES VAUZELLES BEG1 en 14'40''
2 AUROUX Florian JGS NIVERNAISE BEG2
3 GIRARD Maxime CC VARENNES VAUZELLES BEG1
4 COINE Flavien AC SANCOINS BEG2
5 SIGALAS Brewen UBCC BEG1
6 TABU Léane US BONNY BEF2
7 MELLOT Emilien US BONNY BEG2
8 WOLLENSACK Lise UBCC BEF2
9 SCHMITT Martin AL LA CHAPELLE ST URSIN BEG1
10 JOBINEAU Timothé AC SANCOINS BEG1
11 GIBBONS FIEVET Hugo CC VARENNES VAUZELLES BEG1
12 LANGUMIER Clémence CC VARENNES VAUZELLES BEF1
13 BENOIT Juline AC SANCOINS BEF2
14 MHUN Nell US BONNY BEF1
15 TOLLERON Dorian 4S ST SATUR BEG1
16 BEDU Leana US BONNY BEF1
17 GARNIER Arsène CC VARENNES VAUZELLES BEG1
18 HUMBLOT Anthony AC SANCOINS BEG2
19 BARDIOT Antonyn AC SANCOINS BEG1
Minimes
1 MARTINS Alexandre EC BOURBONNIEN MG2 en 20'40''
2 PERRIOT Célyan AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1 01:59
3 MERLIN Cyrian CC VARENNES VAUZELLES MG1
4 REVERDY Camille 4S ST SATUR 44180130044 MG2
5 DURET Thibaud AC SANCOINS MG1
6 BRUNET Rémy AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1
7 COULONDRE Gabriel UC MEHUNOISE MG2
8 SCHMITT Titouan AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1
9 BARDIOT Ayrton AC SANCOINS MG2
10 RIVIERE Morgan CC VARENNES VAUZELLES MG2
11 TASSIN Tim UBCC MG1
12 VANNIER Lola US BONNY MF1
13 DEMARIGNY Louis CC VARENNES VAUZELLES MG2 1 tour
14 AGOGUE MOREUX Théo 4S ST SATUR MG1
15 GUILLAUMIN Joé AC SANCOINS MG1
16 FERAUD Enzo UBCC MG1
17 DELAUME Lucas UBCC 44182150162 MG1
Pré-licenciés
1 CHARBONNIER GAUMONT Raphaël AL LA CHAPELLE ST URSIN PREG en 4'02''
2 GIBBONS FIEVET Robin CC VARENNES VAUZELLES PREG 00:20
3 DEVERCHERE Maximilien VC CHAROLLAIS PREG 00:30
Remerciements à Jacky Balland.
Lire la suite : http://www.directvelo.com/actualite/62482/cyclo-cross-de-cours-les-barres-classements
Loïc Forestier se succède à lui-même au palmarès.
Classements :
Séniors et Espoirs
1 FORESTIER Loïc VC TOUCY 1 en 40'13''
2 MARTINEZ Yannick DELKO MARSEILLE-PROVENCE KTM Elite Professionnel
3 GEFFROY Maxime VS NIVERNAIS MORVAN 2
4 LESUEUR Ronan UC ORLEANS 3
5 LERASLE Thomas CC VARENNES VAUZELLES 3
6 FOUQUET Lucas AL LA CHAPELLE ST URSIN 3
7 MOUSSY Christophe U. COSNOISE SPORTIVE 3
8 MILLET Eric AC SANCOINS PCO 1 tour
9 GEOFFROY Benoit VC TOUCY 2
10 BLOT Philippe UC ORLEANS PC
11 MARECHAU Hervé AC SANCOINS PC
12 GEFFROY Pierre VS NIVERNAIS MORVAN PCO
13 LE HER Théo 4S ST SATUR 3
14 PASQUIER Fabien US BONNY 3
15 ROTROU Anthony CC VIERZONNAIS 2
16 CHOLLET Severin U. COSNOISE SPORTIVE 2
17 DURET Aymeric AC SANCOINS 3 2 tours
18 MOREAU Florent CC VARENNES VAUZELLES 3
19 BORDET Bastien CC VARENNES VAUZELLES PCO
20 BELIN Maxime UC RIVOISE PCO
21 DUCROUX Steeve CC VARENNES VAUZELLES 3
22 MAUDRY Thierry 4S ST SATUR PCO
23 FERAUD Ugo UBCC PC 4 tours
Juniors
1 LAGOUTTE Léo VSC BEAUNE Junior en 39'04''
2 JACQUIN Baptiste VC TOUCY Junior 01:36
3 CHARRETTE Valentin CC VARENNES VAUZELLES Junior 02:46
4 PLAISANT Lucas GUIDON CHALETTOIS Junior 1 tour
Abandon :
PRIERE Guillaume AL LA CHAPELLE ST URSIN Junior
Cadets et Dames
1 MARTINEZ Lenny CC VARENNES VAUZELLES CG1 en 31'52''
2 PERRIOT Nathys AL LA CHAPELLE ST URSIN CG2 00:38
3 MENGLIER William VC RIOMOIS CG2 02:03
4 LANGUMIER Quentin CC VARENNES VAUZELLES CG2 02:08
5 BACQ Mathys JGS NIVERNAISE CG1 03:23
6 BOURDIAUX Pierre JGS NIVERNAISE CG2 06:17
7 PHILIPPE Lucas JGS NIVERNAISE CG1 1 tour
8 DEVERCHERE Marie VC CHAROLLAIS DJ1 2 tours
9 DEVERCHERE Mylène VC CHAROLLAIS DC2
Abandon :
FOSSARD Sylvain AL LA CHAPELLE ST URSIN CG1
Poussins
1 TABU Adam US BONNY POG2 en 5'35''
2 SIGALAS Aziliz UBCC POF2
3 DUPONT AUTHELET Marissa AC SANCOINS POF2 1 tour
4 TOLLERON Auxence 4S ST SATUR POG1
5 DUCROUX Aaron CC VARENNES VAUZELLES POG2
6 LACOUR PARIS Steevan AC SANCOINS POG1
7 PICHON Lucas 4S ST SATUR POG1
8 BARDIOT Aëlys AC SANCOINS POF2 2 tours
Pupilles
1 HAWRYLAK Paul AL LA CHAPELLE ST URSIN PUG2 en 7'45''
2 KIPPERT Raphaël CYCLISME EN HAUT BERRY PUG1
3 MENGLIER Elyas US BONNY PUG2
4 AUBRY Mattéo AL LA CHAPELLE ST URSIN PUG2
5 DUPRE FAURE Rémi AVENIR CYCLISTE CUSSET PUG2
6 PICHON Geoffrey 4S ST SATUR PUG2
7 VANNIER Luis US BONNY PUG1
8 DELAUME Clément UBCC 44182150155 PUG1
9 BAVOUZET Ylan AC SANCOINS PUG2
10 FLORENTIN Julie AL LA CHAPELLE ST URSIN PUF2
11 PATRU Axel AC SANCOINS PUG2
12 TRUMEAU Jules UBCC 44182150126 PUG2
Benjamins
1 MARTIN Loïs CC VARENNES VAUZELLES BEG1 en 14'40''
2 AUROUX Florian JGS NIVERNAISE BEG2
3 GIRARD Maxime CC VARENNES VAUZELLES BEG1
4 COINE Flavien AC SANCOINS BEG2
5 SIGALAS Brewen UBCC BEG1
6 TABU Léane US BONNY BEF2
7 MELLOT Emilien US BONNY BEG2
8 WOLLENSACK Lise UBCC BEF2
9 SCHMITT Martin AL LA CHAPELLE ST URSIN BEG1
10 JOBINEAU Timothé AC SANCOINS BEG1
11 GIBBONS FIEVET Hugo CC VARENNES VAUZELLES BEG1
12 LANGUMIER Clémence CC VARENNES VAUZELLES BEF1
13 BENOIT Juline AC SANCOINS BEF2
14 MHUN Nell US BONNY BEF1
15 TOLLERON Dorian 4S ST SATUR BEG1
16 BEDU Leana US BONNY BEF1
17 GARNIER Arsène CC VARENNES VAUZELLES BEG1
18 HUMBLOT Anthony AC SANCOINS BEG2
19 BARDIOT Antonyn AC SANCOINS BEG1
Minimes
1 MARTINS Alexandre EC BOURBONNIEN MG2 en 20'40''
2 PERRIOT Célyan AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1 01:59
3 MERLIN Cyrian CC VARENNES VAUZELLES MG1
4 REVERDY Camille 4S ST SATUR 44180130044 MG2
5 DURET Thibaud AC SANCOINS MG1
6 BRUNET Rémy AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1
7 COULONDRE Gabriel UC MEHUNOISE MG2
8 SCHMITT Titouan AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1
9 BARDIOT Ayrton AC SANCOINS MG2
10 RIVIERE Morgan CC VARENNES VAUZELLES MG2
11 TASSIN Tim UBCC MG1
12 VANNIER Lola US BONNY MF1
13 DEMARIGNY Louis CC VARENNES VAUZELLES MG2 1 tour
14 AGOGUE MOREUX Théo 4S ST SATUR MG1
15 GUILLAUMIN Joé AC SANCOINS MG1
16 FERAUD Enzo UBCC MG1
17 DELAUME Lucas UBCC 44182150162 MG1
Pré-licenciés
1 CHARBONNIER GAUMONT Raphaël AL LA CHAPELLE ST URSIN PREG en 4'02''
2 GIBBONS FIEVET Robin CC VARENNES VAUZELLES PREG 00:20
3 DEVERCHERE Maximilien VC CHAROLLAIS PREG 00:30
Remerciements à Jacky Balland.
Lire la suite : http://www.directvelo.com/actualite/62482/cyclo-cross-de-cours-les-barres-classements
e cyclo-cross de Cours-les-Barres (Cher), organisé par l'AC Sancoins, a été remporté ce samedi par Loïc Forestier (VC Toucy). Il a devancé Yannick Martinez (Delko Marseille-Provence KTM) et Maxime Geffroy (VS Nivernais Morvan).
Loïc Forestier se succède à lui-même au palmarès.
Classements :
Séniors et Espoirs
1 FORESTIER Loïc VC TOUCY 1 en 40'13''
2 MARTINEZ Yannick DELKO MARSEILLE-PROVENCE KTM Elite Professionnel
3 GEFFROY Maxime VS NIVERNAIS MORVAN 2
4 LESUEUR Ronan UC ORLEANS 3
5 LERASLE Thomas CC VARENNES VAUZELLES 3
6 FOUQUET Lucas AL LA CHAPELLE ST URSIN 3
7 MOUSSY Christophe U. COSNOISE SPORTIVE 3
8 MILLET Eric AC SANCOINS PCO 1 tour
9 GEOFFROY Benoit VC TOUCY 2
10 BLOT Philippe UC ORLEANS PC
11 MARECHAU Hervé AC SANCOINS PC
12 GEFFROY Pierre VS NIVERNAIS MORVAN PCO
13 LE HER Théo 4S ST SATUR 3
14 PASQUIER Fabien US BONNY 3
15 ROTROU Anthony CC VIERZONNAIS 2
16 CHOLLET Severin U. COSNOISE SPORTIVE 2
17 DURET Aymeric AC SANCOINS 3 2 tours
18 MOREAU Florent CC VARENNES VAUZELLES 3
19 BORDET Bastien CC VARENNES VAUZELLES PCO
20 BELIN Maxime UC RIVOISE PCO
21 DUCROUX Steeve CC VARENNES VAUZELLES 3
22 MAUDRY Thierry 4S ST SATUR PCO
23 FERAUD Ugo UBCC PC 4 tours
Juniors
1 LAGOUTTE Léo VSC BEAUNE Junior en 39'04''
2 JACQUIN Baptiste VC TOUCY Junior 01:36
3 CHARRETTE Valentin CC VARENNES VAUZELLES Junior 02:46
4 PLAISANT Lucas GUIDON CHALETTOIS Junior 1 tour
Abandon :
PRIERE Guillaume AL LA CHAPELLE ST URSIN Junior
Cadets et Dames
1 MARTINEZ Lenny CC VARENNES VAUZELLES CG1 en 31'52''
2 PERRIOT Nathys AL LA CHAPELLE ST URSIN CG2 00:38
3 MENGLIER William VC RIOMOIS CG2 02:03
4 LANGUMIER Quentin CC VARENNES VAUZELLES CG2 02:08
5 BACQ Mathys JGS NIVERNAISE CG1 03:23
6 BOURDIAUX Pierre JGS NIVERNAISE CG2 06:17
7 PHILIPPE Lucas JGS NIVERNAISE CG1 1 tour
8 DEVERCHERE Marie VC CHAROLLAIS DJ1 2 tours
9 DEVERCHERE Mylène VC CHAROLLAIS DC2
Abandon :
FOSSARD Sylvain AL LA CHAPELLE ST URSIN CG1
Poussins
1 TABU Adam US BONNY POG2 en 5'35''
2 SIGALAS Aziliz UBCC POF2
3 DUPONT AUTHELET Marissa AC SANCOINS POF2 1 tour
4 TOLLERON Auxence 4S ST SATUR POG1
5 DUCROUX Aaron CC VARENNES VAUZELLES POG2
6 LACOUR PARIS Steevan AC SANCOINS POG1
7 PICHON Lucas 4S ST SATUR POG1
8 BARDIOT Aëlys AC SANCOINS POF2 2 tours
Pupilles
1 HAWRYLAK Paul AL LA CHAPELLE ST URSIN PUG2 en 7'45''
2 KIPPERT Raphaël CYCLISME EN HAUT BERRY PUG1
3 MENGLIER Elyas US BONNY PUG2
4 AUBRY Mattéo AL LA CHAPELLE ST URSIN PUG2
5 DUPRE FAURE Rémi AVENIR CYCLISTE CUSSET PUG2
6 PICHON Geoffrey 4S ST SATUR PUG2
7 VANNIER Luis US BONNY PUG1
8 DELAUME Clément UBCC 44182150155 PUG1
9 BAVOUZET Ylan AC SANCOINS PUG2
10 FLORENTIN Julie AL LA CHAPELLE ST URSIN PUF2
11 PATRU Axel AC SANCOINS PUG2
12 TRUMEAU Jules UBCC 44182150126 PUG2
Benjamins
1 MARTIN Loïs CC VARENNES VAUZELLES BEG1 en 14'40''
2 AUROUX Florian JGS NIVERNAISE BEG2
3 GIRARD Maxime CC VARENNES VAUZELLES BEG1
4 COINE Flavien AC SANCOINS BEG2
5 SIGALAS Brewen UBCC BEG1
6 TABU Léane US BONNY BEF2
7 MELLOT Emilien US BONNY BEG2
8 WOLLENSACK Lise UBCC BEF2
9 SCHMITT Martin AL LA CHAPELLE ST URSIN BEG1
10 JOBINEAU Timothé AC SANCOINS BEG1
11 GIBBONS FIEVET Hugo CC VARENNES VAUZELLES BEG1
12 LANGUMIER Clémence CC VARENNES VAUZELLES BEF1
13 BENOIT Juline AC SANCOINS BEF2
14 MHUN Nell US BONNY BEF1
15 TOLLERON Dorian 4S ST SATUR BEG1
16 BEDU Leana US BONNY BEF1
17 GARNIER Arsène CC VARENNES VAUZELLES BEG1
18 HUMBLOT Anthony AC SANCOINS BEG2
19 BARDIOT Antonyn AC SANCOINS BEG1
Minimes
1 MARTINS Alexandre EC BOURBONNIEN MG2 en 20'40''
2 PERRIOT Célyan AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1 01:59
3 MERLIN Cyrian CC VARENNES VAUZELLES MG1
4 REVERDY Camille 4S ST SATUR 44180130044 MG2
5 DURET Thibaud AC SANCOINS MG1
6 BRUNET Rémy AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1
7 COULONDRE Gabriel UC MEHUNOISE MG2
8 SCHMITT Titouan AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1
9 BARDIOT Ayrton AC SANCOINS MG2
10 RIVIERE Morgan CC VARENNES VAUZELLES MG2
11 TASSIN Tim UBCC MG1
12 VANNIER Lola US BONNY MF1
13 DEMARIGNY Louis CC VARENNES VAUZELLES MG2 1 tour
14 AGOGUE MOREUX Théo 4S ST SATUR MG1
15 GUILLAUMIN Joé AC SANCOINS MG1
16 FERAUD Enzo UBCC MG1
17 DELAUME Lucas UBCC 44182150162 MG1
Pré-licenciés
1 CHARBONNIER GAUMONT Raphaël AL LA CHAPELLE ST URSIN PREG en 4'02''
2 GIBBONS FIEVET Robin CC VARENNES VAUZELLES PREG 00:20
3 DEVERCHERE Maximilien VC CHAROLLAIS PREG 00:30
Remerciements à Jacky Balland.
Lire la suite : http://www.directvelo.com/actualite/62482/cyclo-cross-de-cours-les-barres-classements
Loïc Forestier se succède à lui-même au palmarès.
Classements :
Séniors et Espoirs
1 FORESTIER Loïc VC TOUCY 1 en 40'13''
2 MARTINEZ Yannick DELKO MARSEILLE-PROVENCE KTM Elite Professionnel
3 GEFFROY Maxime VS NIVERNAIS MORVAN 2
4 LESUEUR Ronan UC ORLEANS 3
5 LERASLE Thomas CC VARENNES VAUZELLES 3
6 FOUQUET Lucas AL LA CHAPELLE ST URSIN 3
7 MOUSSY Christophe U. COSNOISE SPORTIVE 3
8 MILLET Eric AC SANCOINS PCO 1 tour
9 GEOFFROY Benoit VC TOUCY 2
10 BLOT Philippe UC ORLEANS PC
11 MARECHAU Hervé AC SANCOINS PC
12 GEFFROY Pierre VS NIVERNAIS MORVAN PCO
13 LE HER Théo 4S ST SATUR 3
14 PASQUIER Fabien US BONNY 3
15 ROTROU Anthony CC VIERZONNAIS 2
16 CHOLLET Severin U. COSNOISE SPORTIVE 2
17 DURET Aymeric AC SANCOINS 3 2 tours
18 MOREAU Florent CC VARENNES VAUZELLES 3
19 BORDET Bastien CC VARENNES VAUZELLES PCO
20 BELIN Maxime UC RIVOISE PCO
21 DUCROUX Steeve CC VARENNES VAUZELLES 3
22 MAUDRY Thierry 4S ST SATUR PCO
23 FERAUD Ugo UBCC PC 4 tours
Juniors
1 LAGOUTTE Léo VSC BEAUNE Junior en 39'04''
2 JACQUIN Baptiste VC TOUCY Junior 01:36
3 CHARRETTE Valentin CC VARENNES VAUZELLES Junior 02:46
4 PLAISANT Lucas GUIDON CHALETTOIS Junior 1 tour
Abandon :
PRIERE Guillaume AL LA CHAPELLE ST URSIN Junior
Cadets et Dames
1 MARTINEZ Lenny CC VARENNES VAUZELLES CG1 en 31'52''
2 PERRIOT Nathys AL LA CHAPELLE ST URSIN CG2 00:38
3 MENGLIER William VC RIOMOIS CG2 02:03
4 LANGUMIER Quentin CC VARENNES VAUZELLES CG2 02:08
5 BACQ Mathys JGS NIVERNAISE CG1 03:23
6 BOURDIAUX Pierre JGS NIVERNAISE CG2 06:17
7 PHILIPPE Lucas JGS NIVERNAISE CG1 1 tour
8 DEVERCHERE Marie VC CHAROLLAIS DJ1 2 tours
9 DEVERCHERE Mylène VC CHAROLLAIS DC2
Abandon :
FOSSARD Sylvain AL LA CHAPELLE ST URSIN CG1
Poussins
1 TABU Adam US BONNY POG2 en 5'35''
2 SIGALAS Aziliz UBCC POF2
3 DUPONT AUTHELET Marissa AC SANCOINS POF2 1 tour
4 TOLLERON Auxence 4S ST SATUR POG1
5 DUCROUX Aaron CC VARENNES VAUZELLES POG2
6 LACOUR PARIS Steevan AC SANCOINS POG1
7 PICHON Lucas 4S ST SATUR POG1
8 BARDIOT Aëlys AC SANCOINS POF2 2 tours
Pupilles
1 HAWRYLAK Paul AL LA CHAPELLE ST URSIN PUG2 en 7'45''
2 KIPPERT Raphaël CYCLISME EN HAUT BERRY PUG1
3 MENGLIER Elyas US BONNY PUG2
4 AUBRY Mattéo AL LA CHAPELLE ST URSIN PUG2
5 DUPRE FAURE Rémi AVENIR CYCLISTE CUSSET PUG2
6 PICHON Geoffrey 4S ST SATUR PUG2
7 VANNIER Luis US BONNY PUG1
8 DELAUME Clément UBCC 44182150155 PUG1
9 BAVOUZET Ylan AC SANCOINS PUG2
10 FLORENTIN Julie AL LA CHAPELLE ST URSIN PUF2
11 PATRU Axel AC SANCOINS PUG2
12 TRUMEAU Jules UBCC 44182150126 PUG2
Benjamins
1 MARTIN Loïs CC VARENNES VAUZELLES BEG1 en 14'40''
2 AUROUX Florian JGS NIVERNAISE BEG2
3 GIRARD Maxime CC VARENNES VAUZELLES BEG1
4 COINE Flavien AC SANCOINS BEG2
5 SIGALAS Brewen UBCC BEG1
6 TABU Léane US BONNY BEF2
7 MELLOT Emilien US BONNY BEG2
8 WOLLENSACK Lise UBCC BEF2
9 SCHMITT Martin AL LA CHAPELLE ST URSIN BEG1
10 JOBINEAU Timothé AC SANCOINS BEG1
11 GIBBONS FIEVET Hugo CC VARENNES VAUZELLES BEG1
12 LANGUMIER Clémence CC VARENNES VAUZELLES BEF1
13 BENOIT Juline AC SANCOINS BEF2
14 MHUN Nell US BONNY BEF1
15 TOLLERON Dorian 4S ST SATUR BEG1
16 BEDU Leana US BONNY BEF1
17 GARNIER Arsène CC VARENNES VAUZELLES BEG1
18 HUMBLOT Anthony AC SANCOINS BEG2
19 BARDIOT Antonyn AC SANCOINS BEG1
Minimes
1 MARTINS Alexandre EC BOURBONNIEN MG2 en 20'40''
2 PERRIOT Célyan AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1 01:59
3 MERLIN Cyrian CC VARENNES VAUZELLES MG1
4 REVERDY Camille 4S ST SATUR 44180130044 MG2
5 DURET Thibaud AC SANCOINS MG1
6 BRUNET Rémy AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1
7 COULONDRE Gabriel UC MEHUNOISE MG2
8 SCHMITT Titouan AL LA CHAPELLE ST URSIN MG1
9 BARDIOT Ayrton AC SANCOINS MG2
10 RIVIERE Morgan CC VARENNES VAUZELLES MG2
11 TASSIN Tim UBCC MG1
12 VANNIER Lola US BONNY MF1
13 DEMARIGNY Louis CC VARENNES VAUZELLES MG2 1 tour
14 AGOGUE MOREUX Théo 4S ST SATUR MG1
15 GUILLAUMIN Joé AC SANCOINS MG1
16 FERAUD Enzo UBCC MG1
17 DELAUME Lucas UBCC 44182150162 MG1
Pré-licenciés
1 CHARBONNIER GAUMONT Raphaël AL LA CHAPELLE ST URSIN PREG en 4'02''
2 GIBBONS FIEVET Robin CC VARENNES VAUZELLES PREG 00:20
3 DEVERCHERE Maximilien VC CHAROLLAIS PREG 00:30
Remerciements à Jacky Balland.
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