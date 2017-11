Le dimanche 12 novembre 2017 - - Cyclo-cross de CHATILLON EN BAZOIS (58) - organisé par la Jeune Garde Sportive Nivernaise - Victoire de Loïc Forestier (VC Toucy) devant Maxime Geffroy (VS Nivernais Morvan) et Florian Dujardin (Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin). + classements - (Bernard ROY)

Chers Amis, Voici les classements de Chatillon en Bazois. Bonne réception. Cordialement. B.ROY.