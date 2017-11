LES FILLES COURENT POUR DES PRUNES .....​

Il est maintenant bien connu que les féminines des GIRONDINS de BORDEAUX sont des abonnées des podiums, mais leur mise à l'honneur, hier, par l'Hyper AUCHAN Bordeaux-Lac et par les Pruneaux d'Agen ROUCADIL, n'est pas habituelle.

Claire-Lise COMPARAT - Pascale JEULAND-TRANCHANT - Soline LAMBOLEY - Cindy POURTIER et Aurore VERHOEVEN ont été intronisées dans l'ordre de la CONFRÉRIE DU PRUNEAU D'AGEN" (un fruit régional, délicieux et très recommandé pour les gens actifs et les sportifs).

Après avoir goûté au fruit et prêté "serment de fidélité aux pruneaux", devant les Directeurs et Chefs de Rayon AUCHAN, et les Producteurs venus du Lot et Garonne, les filles ont reçu leurs diplômes de Chevalières de la Confrérie du Pruneau !

C'était plus que sympathique

​, les filles étaient ravies et nous devons des remerciements à Mrs Jean-Luc Carré et Jean-François Vieira (Direction Auchan Bordeaux Lac), pour leur accueil, et à Mr. Sébastien Larroque (Maison Roucadil), ainsi qu'à ses producteurs, ​

​

​pour leur fidèle soutien. ​







Girondins de Bordeaux Cyclisme