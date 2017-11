Loic Herbreteau vainqueur du cyclo cross de Buxerolles

La 24e édition du cyclo-cross de Buxerolles a tenu toutes ses promesses hier au parc de Valvert. La modification du parcours, pour en supprimer la descente dangereuse menant dans les sous-bois, a attiré de nombreuses têtes d’affiches régionales venues se disputer la victoire. Et c’est le coureur de Marmande, Loïc Herbreteau, déjà vainqueur à Availles-Limouzine et à Chauvigny cette saison, qui l’a remporté en devançant le Châtelleraudais Arnaud Coste et Alexandre Delétang.

Loïc Herbreteau : “ Au fil des tours, je me suis senti de mieux en mieux ” Les trois hommes se détachaient d’ailleurs rapidement dans un début de course très rapide. Déletang menait la troupe avec une dizaine de mètres d’avance sur Coste et Hebreteau, bien calé dans la roue de ce dernier. Ce dernier décidait ensuite de prendre les choses en main et plaçait une accélération intense qui eu pour effet de faire éclater ce trio. « Nicolas (Coste) et Alexandre (Delétang) sont partis très vite dès le départ, expliquait le vainqueur du jour. J’ai essayé de me placer et de rester au contact mais j’avais un peu de mal au début. Au fil des tours, je me suis senti de mieux en mieux et j’ai vu qu’ils commençaient à buter alors j’ai décidé de prendre la course en mains juste avant l’enchaînement technique où je me trouve légèrement supérieur à eux. A partir de ce moment, je me suis mis à bloc pendant deux tours et j’ai créé un écart suffisant pour pouvoir gérer pendant la fin de la course. »

Une tactique de course qui s’est avérée payante pour le cycliste marmandais, toujours heureux « de mettre un dossard » et de « partir à la bagarre » en vélo comme en course à pied.

Habitué aux places d’honneur en ce début de saison, comme à Vouneuil-sous-Biard (2e) et à Vivonne (2e), Alexandre Delétang, troisième hier, nourrissait quelques regrets à l’arrivée. A commencer par celui d’avoir été dans un « jour sans » et surtout d’être parti « sûrement trop vite ». Loïc Herbreteau a su en profiter…