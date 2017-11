Ce week-end avait lieu la seconde manche de la Coupe de France de cyclo-cross, à La Mézière, en Bretagne. Théo Jarnet, Benjamin Rivet et Joshua Dubau nous racontes leur course et nous parles de la suite de leur saison.

Coupe de France #2 Cyclo-Cross — Réactions de Jarnet, Rivet et Dubau - Ce week-end avait lieu la seconde manche de la Coupe de France de cyclo-cross, à La Mézière, en Bretagne. Théo Jarnet, Benjamin Rivet et Joshua Dubau nous racontes leur course et nous parles de la suite de leur saison. -

(Maëlle Grossetête - Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)