TDF 2018 # 20 Chris Froome, la force basque, puissance 5 ? - La 20ème étape, Saint Pée-sur-Nivelle/ Espelette, sera l'unique contre-la-montre individuel de cette édition 2018. 31 kilomètres qui devraient plutôt seoir à un puncheur si l’on se fie à la topographie du circuit basque.

TDF 2018 # 19 Les Pyrénées, cap Atlantique - La 19ème étape du Tour de France 2018 entre Lourdes et Laruns visite les mythes des Pyrénées - Week-end de changement d'heure, on pose 3 heures, on en retranche une et le départ est fixé à 8 devant la grotte du chef lieu des Pyrénées, les hautes....= VIDEO de Wim Van Est et sa montre Pontiac saine et sauve, histoire de ne plus jamais être en retard, surtout aux freinages - (Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)