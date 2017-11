Test de la veste Rapha, intégrant la technologie Polartec - Recommandée en cas de météo imprévisible, cette veste isolante, déperlante et réfléchissante saura vous séduire.

Test du Lemma d’Officine Mattio - Officine Mattio où comment marier le savoir-faire italien et la beauté dans un vélo - Un vélo venu tout droit de l’autre côté des Alpes qui allie carbone haut de gamme, finition soignée et peinture personnalisée. Mais pas que, cet artisan vous propose également des cadres entièrement sur-mesure. Avec, et c’est surtout ce qui le différencie de ces concurrents, le choix de la fibre de carbone et même d’associer différentes fibres sur un même cadre ! - (Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)