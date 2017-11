Les deux coureurs pros Marc Sarreau (FDJ) et Romain Combaud (Delko Marseille-Provence KTM) retrouvent dimanche à Châteauneuf-sur-Cher leurs supporters pour un moment de convivialité à l'occasion d'une balade à VTT.

Deux parcours sont proposés : 22 km et 42 km. « En raison de la chasse, nous sommes seulement autorisés à emprunter les chemins communaux, souligne le sprinteur de la FDJ. Les parcours seront les mêmes que l'année dernière, tracés le long du Cher, dans la forêt sur les communes de Châteauneuf, Corquoy et Venesmes. Et pour ceux qui ne font pas de vélo, nous proposons deux circuits de randonnée pédestre que nous avons pris soin de ne pas croiser avec ceux du VTT. »

L'objectif de la Marc'ombaud, qui n'est pas « pour les rigolos », est de favoriser une rencontre entre les deux pros et leurs amis et supporters qui ne peuvent aller les voir sur les épreuves durant l'année. Une belle occasion (sûrement mouillée) de rouler aux côtés des deux coureurs nés dans le Cher (Marc Sarreau vit à Venesmes et les parents de Romain Combaud demeurent à Lignières) et formés dans des clubs du département (le CC Vierzon pour Sarreau, le VC Lignières pour Combaud) et d'échanger avec eux.

à savoir

CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER. Marc'ombaud (2 e édition), dimanche. Départ de la salle des fêtes. Inscriptions à partir de 7 h 30. Départ groupé des randonnées VTT à 8 h 45 (4 € les 22 km et 5 € les 42 km) et libre pour les marcheurs (2 € les 8 km et 3 € les 20 km).